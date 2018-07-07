Hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu

MANISA'DA yaşayan 3 çocuk, 5 torun sahibi işçi emeklisi 63 yaşındaki Recep Özmen, 1998 yılında mide yakınmalarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) başvurdu. Tetkikler sonucunda aort damarında genişleme saptanan Özmen, Ege Üniversitesi
Hastanesi'ne (EÜ) sevk edildi. Özmen'in ameliyatını o dönemde o hastanede görev yapan İzmir Kent Hastanesi Kalp Damar
Cerrahı Prof. Dr. Suat Büket gerçekleştirdi. Açık ameliyat yöntemiyle yaşamını tehdit eden anevrizmadan kurtulan Özmen, 20 yıl boyunca doktorunun takibinde kaldı. Özmen'in bilinçli hasta olup düzenli kontrol yaptırması yaşamının dönüm noktası oldu. Tekrar anevrizma gelişen Özmen, kendini yine Prof. Dr. Büket'e teslim etti. Ancak hastanın yaşının ilerlemiş olması ve ek hastalıkları açık yöntemle ameliyatı kaldırmasına engel olunca Özmen'e 'hibrit' yöntem uygulanmasına karar verildi. Özmen'in yaşamını tehdit eden aort anevrizmasına önce kalp damar cerrahı, ardından girişimsel radyoloji uzmanı tarafından müdahale edilerek stedavi edildi. Özmen, kısa sürede sağlığına kavuştu.