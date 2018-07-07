Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu

Hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu
MANISA'DA yaşayan 3 çocuk, 5 torun sahibi işçi emeklisi 63 yaşındaki Recep Özmen, 1998 yılında mide yakınmalarıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (EAH) başvurdu. Tetkikler sonucunda aort damarında genişleme saptanan Özmen, Hastanesi'ne (EÜ) sevk edildi. Özmen'in ameliyatını o dönemde o hastanede görev yapan İzmir Kent Hastanesi Cerrahı Prof. Dr. Suat Büket gerçekleştirdi. Açık ameliyat yöntemiyle yaşamını tehdit eden anevrizmadan kurtulan Özmen, 20 yıl boyunca doktorunun takibinde kaldı. Özmen'in bilinçli hasta olup düzenli kontrol yaptırması yaşamının dönüm noktası oldu. Tekrar anevrizma gelişen Özmen, kendini yine Prof. Dr. Büket'e teslim etti. Ancak hastanın yaşının ilerlemiş olması ve ek hastalıkları açık yöntemle ameliyatı kaldırmasına engel olunca Özmen'e 'hibrit' yöntem uygulanmasına karar verildi. Özmen'in yaşamını tehdit eden aort anevrizmasına önce kalp damar cerrahı, ardından girişimsel radyoloji uzmanı tarafından müdahale edilerek stedavi edildi. Özmen, kısa sürede sağlığına kavuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hibrit tedaviyle sağlığına kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN