Kahraman anne yardım bekliyor

İzmir
'in Aliağa İlçesi'ne bağlı Kurtuluş Mahallesi 299 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın son katında 3 Temmuz günü yangın çıktı. 14 yıllık evli 32 yaşındaki ev hanımı Sabriye Ataman ile gemi söküm tesisinde işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Salih Ataman'ın küçük çocukları evde oyun oynarken kağıdı tutuşturdu. Yanan kağıt halının ve ardından odadaki eşyaların alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden anne Ataman gözünü kırpmadan canı pahasına yangının ortasında kalan çocuklarını tek tek kurtardı. 3 çocuğunu da dışarı çıkarmayı başaran anne Ataman, uzun süre yangının şokunu yaşadı. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören Ataman ailesinin komşuları durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri anne ile 3 çocuğunu Aliağa Devlet Hastanesi
Acil Servisi'ne kaldırıldı. Anne ile çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. YINE OLSA YINE GIRERIM
Kahraman anne Sabriye Ataman dehşet anlarını Egeli Sabah'a anlattı. Anne Ataman, "Çocuklarımı alevler arasında görünce gözümü kırpmadan odaya girdim. Onları kurtarmaktan başka bir şey düşünmedim. Allah'a şükür şu an sağlık durumları çok iyi. Yangını erken fark ettiğim için çocukları kurtarma şansım oldu. Ancak evimiz perişan durumda. Tüm eşyalarımız yandı. Ben çalışmıyorum. Evimiz kira. Yeni eşya alacak ve evi onaracak durumumuz yok. Yetkililerden ve hayırseverlerden bu konuda yardım istiyorum" diye konuştu. EŞYAMIZ KALMADI
Aliağa Belediyesi'ne evlerinin onarımı ve eşya yardımı için başvurduklarını anlatan anne Ataman, "Ancak belediyeden şu ana kadar bir yardım gelmedi. Çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için Aliağa Devlet Hastanesi'nden çıkmak zorunda kaldım. Şu an sağlık durumum iyi" dedi. Yangının küçük çocuğunun kağıdı tutuşturması nedeniyle yaşandığını anlatan Ataman, "Çocuklarımın canını kurtarmak için alevlerin arasına kendimi attım. Komşum öleceksin deyip beni dışarı çekti. Çocuklarım çok şükür yaralanmadı. Hepsi hastaneden çıktı. Kullanacak eşyamız neredeyse kalmadı. Sadece bir oturma grubumuz kaldı. Eşya ihtiyacımız var. Evimizin tadilattan geçmesi gerekiyor. Başka kalacak yerimiz olmadığı için mecburen yangın çıkan evde kalıyoruz. Elektrik ve doğalgaz da yok" diye konuştu.