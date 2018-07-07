KSK 2 isimden haber bekliyor

SON 3 yılda 2 kez küme düsme acısı yasayan ve önümüzdeki sezon TFF
3. Lig 2. Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Karsıyaka'da imza masasına oturmayan Hakan Kus ve Abdülhamit Yıldız
'dan haber bekleniyor. Iç transferde sözlesmesi biten Onur Kıntas, Cenk Özbey, Anıl Çıracı, Battal Demirbilek, Bartu Umut, Arif Cılak, Fatih Öztekin, Harun Atalay, Mustafa Degirmenci ve kaptan Mustafa Asan ile mukavele yenileyen Karsıyaka, son olarak Metin Peker'i de takımda tutmustu. Altyapıdan yetisen gençlerle basladıgı çalısmalara 2 Temmuz'dan itibaren tam kadro Çigli Selçuk Yasar Tesisleri'nde devam eden KSK'de baska takımlardan teklif aldıgını söyleyen forvet Hakan Kus ile savunmacı Abdülhamit Yıldız'ın önümüzdeki hafta yönetimle son kez masaya oturup imza atması bekleniyor. Yesil-kırmızılı ekipte daha önce sözlesmeleri biten gurbetçi futbolcular Mahmut ve Tayfun takımdan ayrıldı. Karsıyaka, yeni sezon hazırlıklarını Çigli Selçuk Yasar Tesisleri'nde sürdürüyor.