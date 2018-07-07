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Sapık cezaevine gönderildi

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Sapık cezaevine gönderildi
İZMIR'IN Karşıyaka İlçesi'nde, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda sabah saatlerinde pastaneye giden 13 yaşındaki D.S. isimli çocuğu takip ederek apartmanda taciz eden Mustafa K. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve geçtiğimiz gün polisin titiz çalışmasının ardından sapık, Kemalpaşa'da yakalarak gözaltına alınmıştı. "Çok pişmanım" diyerek suçunu itiraf eden Mustafa K, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K; çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Sapık cezaevine gönderildi
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