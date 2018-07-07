Sapık cezaevine gönderildi

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka İlçesi'nde, geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda sabah saatlerinde pastaneye giden 13 yaşındaki D.S. isimli çocuğu takip ederek apartmanda taciz eden Mustafa K. olayın ardından kayıplara karışmıştı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış ve geçtiğimiz gün polisin titiz çalışmasının ardından sapık, Kemalpaşa'da yakalarak gözaltına alınmıştı. "Çok pişmanım" diyerek suçunu itiraf eden Mustafa K, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K; çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.