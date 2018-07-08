‘35 tepecik’ ile uyuşturucuya savaş

İzmir
'de
Romanların yoğun olarak yaşadığı Tepecik semti, bugüne kadar genellikle, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme geldi. Yüzlerce uyuşturucu operasyonunun yapıldığı semtte, şimdi bambaşka bir çalışma başlatıldı. Lise öğrencisi Eren Heper'in (17) öncülük yaptığı kendisi gibi lise öğrencisi olan arkadaşları, uyuşturucuyla savaş için dizi film çekmeye karar verdi. Fikri öğrencilerden çıkan '35 Tepecik' ismi verilen dizinin senaristliğini restoranda şef garsonluk yapan Ata Kamalar, yönetmenliğini düğün organizatörü olan Engin Çatık, müziklerini de Alpay ve Altay Kuşkal üstlendi. Filmin oyuncu ekibi mahalle sakinlerinden oluştu. Nişanlısı dolayısıyla geldiği semtte film çekiminden haberdar olan Kayhan Pinç de rol alıp, gençlere destek verdi. '35 Tepecik' dizisi Youtube üzerinden yayınlamaya başlanırken, filmi çeken ekip en büyük isteklerinin, kendilerine verilecek destekle binlerce gence ulaşabilmek olduğunu söyledi.