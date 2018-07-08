“Alıcı” gibi davrandı, hırsızı yakalattı

İzmir
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Çiğli İlçesi'nde okul servisinde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in babası Serkan Sakin, zodyak bot ve motorunu çalan ve daha sonra bunları internetten satışa sunan zanlının, "alıcı" gibi davranarak yakalanmasını sağladı. Serkan Sakin, 27 Ocak 2017'de Dikili ilçesindeki yazlıklarında zodyak bot ve motorunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Çalınan bot ve motorunun internetten elden çıkarılabileceğini düşünen Sakin, bir süre sonra 2. el ürünlerin satıldığı sitelere üye oldu. Bir alışveriş sitesinde fotoğraf ve seri numarasından çalınan bot ve motoruna rastlayan Sakin, zanlı ile alıcı gibi davranarak pazarlık etti. Anlaşma sonrası durumu polise bildiren Serkan Sakin, satış işleminin gerçekleşeceği adreste zanlı O.B'yi suçüstü yakalattı. Tutuksuz yargılanan sanık O.G, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı. Serkan Sakin, "Polislerle adrese baskın yaptık. Zodyak botum ve motorum orada çıktı. Susuz çalıştırıldığı için arızalan motoru tamirciye verdim ancak o gün akşam o iş yerine de hırsız girmiş. Motorun bize nasipliği yokmuş" dedi.