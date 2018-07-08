Alsancak yükseliyor

Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir
Alsancak Stadı, yerinde yeniden inşa ediliyor. 21 Şubat 1959'da İzmirspor'un Beykoz 1908'i konuk ettiği karşılaşmayla Süper Lig'in ilk resmi maçının oynandığı, aynı maçın 11. dakikasında İzmirspor forması giyen Özcan Altuğ'un ilk resmi golü ağlara gönderdiği İzmir Alsancak Stadı yeni yüzüyle, İzmir'in köklü kulüplerine ev sahipliği yapacağı günleri iple çekiyor. Alsancak Stadı'nın yerinde tekrardan inşa edilmesinin çok değerli olduğunu aktaran İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, "Neredeyse 100 yıl sonra bu stadı yenileme şansımız oldu. İnşallah İzmir'e 100 yıl daha hizmet edecek bir stat olacak" şeklinde konuştu. KABA İNŞAAT BİTTİ
Alsancak Stadı'nın inşaatında 24 saat çalışmaların devam ettiğini kaydeden Erten, "Herkes seferber oldu bu stadın yetişmesi için. Ligin ikinci yarısına yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Kaba inşaat bitti gibi. Basamaklar yerleştiriliyor. Bir aksilik olmazsa ikinci yarıda burada maçların oynandığını göreceğiz" diye konuştu.