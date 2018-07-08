Altay 3’te 3 peşinde

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Toto 1'inci Lig'e 7 yıl sonra dönen Altay
'da teknik direktörlük görevine getirilen Alper Avcı, yeni sezonda hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olacağını söyledi. Siyahbeyazlı kulübün son iki sezonda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyon olduğunu hatırlatan genç teknik adam, "Altay'ın hedefi her zaman bulunduğu konumda en iyi olmaktır. Biz de üst lige yükselmek istiyoruz. Bu direkt şampiyonluk da olur Play- Off'tan çıkmak da olur. Hak ettiğimiz Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.