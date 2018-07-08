Arıtma tesisi yanlış yerde Seferihisar’ın Akarca Koyu’ndaki kirliliğe AK Parti İlçe Başkanı Kısaağa da tepki gösterdi. Arıtma tesisinin yanlış yere yapıldığını ifade eden Kıssaağa, “Yetkililer daha duyarlı olmalı” dedi





İSTİFAYA DAVET

Çevre felaketinin, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan arıtma tesisinden kaynaklandığını iddia eden yüzlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde tesisin önünde toplanmış, kirliliğe seyirci kalan Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZSU Genel Müdürü Figen Selvitopu'nu istifaya davet etmişti. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'in Seferihisar İlçesi Akarca Koyu'ndaki kirliliğe, tatilcilerin ardından AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı'ndan da tepki geldi. Doğal güzelliği ile ünlü Akarca Koyu'ndaki 2 mavi bayrağın geçtiğimiz günlerde evsel atığa bağlı kirlilik nedeniyle iptal edilmesinin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, arıtma tesisinin yer seçiminin yanlış olduğunu söyledi. Akarca Koyu'nda yüzlerce site bulunduğunu hatırlatan Kısaağa, "Arıtma tesisi Akarca'nın en güzel sahilinin bulunduğu sitelerin arka tarafına kuruldu. Burası denize de çok yakın bir bölge. Sitelerde oturan vatandaşlar hem bu arıtma tesisinden çıkan kötü kokulara maruz kalıyor hem de arıtmadan çıkan su oradaki dere vasıtası ile denize ulaştığı için halk kötü bir durumla karşı karşıya kalıyor" diye konuştu. Halk sağlığı açısından Büyükşehir Belediyesi ve İZSU başta olmak üzere Seferihisar Belediyesi'nin konu hakkında duyarlı olması gerektiğini belirten Kısaağa, "Halk sağlığı her şeyden daha önemli. Gerekli önlemler mutlaka alınmalı. Kirlilik durdurulmalı" diye konuştu. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, denetimlerde tahlillerin temiz çıkmaması üzerine gerekli tedbirleri alarak çalışmalara başladıklarını söyledi. Plajda suya girilmesinin şu an sağlık açısından riskli olduğunu söyleyen Salnur, "Bölgede gerekli tedbirler alınıyor. Neden kaynaklandığına dair çalışmalar da sürüyor. En son yapılan tahliller çok sıkıntı değil. Ama henüz denetliyoruz. Sık sık tahlil yapıyoruz. Tahliller temiz çıktıktan sonra Mavi Bayrak Komisyonu toplanarak bu plajda denize girilip girilmeyeceğine karar verecek. Suyun temiz olup olmadığını araştırıyoruz" diye konuştu.Çevrefelaketinin, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte olan arıtma tesisinden kaynaklandığını iddia eden yüzlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde tesisin önünde toplanmış, kirliliğe seyirci kalan Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İZSU Genel Müdürü Figen Selvitopu'nu istifaya davet etmişti.