Buca Dady’den süre aldı

Bucaspor
yönetimi, alacakları yüzünden kulüple FIFA kanalıyla davalık olan eski yabancı futbolculardan Dady'e olan borç taksitini yatırmak için ek süre aldı. Sarı-lacivertliler, 2 Temmuz'da yapılması gereken ödemeyi aksattı. Futbolcuyla temasa geçerek şimdilik tehlikeyi atlattıklarını belirten Başkan İrfan Bal, "Dady'e geçici bir yönetim olduğumuzu belgeleriyle anlattık. Şimdilik elimizde kaynak bulunmadığını, ödemeyi 16 Temmuz'daki kongreden sonra yapabileceğimizi ilettik. O da bize anlayış gösterdi" dedi.