Folkart’tan Çeşme’de masmavi bir yaşam

İzmir
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Çeşme İlçesindeki ilk projesi olan ve villalardan oluşan 'Folkart Paşalimanı Çeşme'yi 2012 yılında tamamlayan Folkart'ın, 'Denize Açılan Kapı' sloganıyla denize sıfır ve modern mimari özellikleri barındıran diğer projelerinde de yaşam başladı. Çeşme'nin sadece yılın birkaç ayının yaşanılabileceği değil, 12 ay boyunca huzurun, mutluluğun, sakinliğin adresi olduğundan yola çıkan Folkart, birbirinden güzel ve modern projeler inşa ediyor. Folkart'ın iddialı tasarımları dünyaca ünlü Cannes, Tropez ve Mayorka gibi mimari tasarımlarıyla da öne çıkan turizm bölgelerindeki projeleri anımsatıyor. Projeler denize sıfır konumları, Çeşme Marina'ya yakınlıkları ve modern mimari özellikleri ile dikkat çekiyor. Folkart Blu Çeşme, Folkart Hills, Folkart Ardıç ve Folkart Ilıca tamamlanırken, Boyalık mevkiindeki Folkart Ilıca ise 2019 yılında sahiplerine teslim edilecek.