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Horoz’da Mehmet sancısı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Horoz’da Mehmet sancısı
Spor Toto 1'inci Lig'de transferde gaza basıp kadrosunu önemli oranda şekillendiren 'da Mehmet Akyüz sancısı yaşanıyor. Alacakları için daha önce Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekip ardından kadroda tutulan yıldız golcüye birçok teklif var. Geçen sezon ara dönemde transfer olduğunu Horoz'u yarım devrede attığı 12 golle ligde tutan 32 yaşındaki futbolcuyu almak için 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den kulüpler yarışıyor. Özellikle 2'nci Lig'e düştükten sonra iddialı bir kadro kuran Samsunspor, Mehmet Akyüz'ü transfer etme konusunda ısrarcı. Futbolcunun kontratında yazan, "300 bin TL'ye serbest kalır" maddesi, transferde Denizlispor'un elini zorluyor.
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Horoz’da Mehmet sancısı
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