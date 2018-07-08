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’de feci motosiklet kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 8.7.2018
İzmir’de feci motosiklet kazası: 1 ölü
'in Çiğli İlçesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'nde Karşıyaka'dan Çiğli istikametine seyreden Berkan Özsoy (23) idaresindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, Mavişehir Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürücü Özsoy ve arkasında bulunan Mehmet Akgün (23) motosikletten fırladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berkay Özsoy'un öldüğü belirlendi. Mehmet Akgün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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İzmir’de feci motosiklet kazası: 1 ölü
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