İZSU göz boyadı

İzmir
'in Torbalı İlçesi'ne bağlı 60 Evler Sitesi sakinlerinin susuzlukla savaşı devam ediyor. Yaklaşık 5 aydır sorunlarının bir türlü çözüme kavuşmadığını ifade eden site sakinleri, "Seçim haftasında sular bir anda geldi. Seçim bitince suyumuz yine kesildi. Bu nasıl iş anlamadık" dedi. Torbalı'da 64 hanenin yaşadığı 60 Evler Sitesi sakinlerinin musluklarından yaklaşık 5 aydır su akmıyor. Ne bulaşıkları, ne çamaşırları yıkayabilen vatandaşlar, gece musluk başında nöbet tutarak suların gelmesini bekliyor. Günde bir kez sabaha karşı ip gibi akan su ile leğenleri doldurmaya çalışan site sakinleri artık 'yeter' diyor. Sabaha karşı musluklardan az akan suyu damacanalara dolduran site sakinlerinin sesini Egeli Sabah, Ramazan Bayramı öncesi 'Susuz Bayram' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından bayramın ikinci günü suların akmaya başladığını ifade eden site sakini Emel Özkan, "24 Haziran seçimlerinin ardından sularımız yine akmamaya başladı. Bu nasıl tesadüf bilemiyoruz. Hal böyle olunca insanın aklına kötü şeyler geliyor. Demek ki sular akabiliyormuş. Neredeyse bir hafta boyunca sular hiç kesilmedi. Oy için resmen göz boyadılar. O zaman bir sıkıntı olmadığı açık ve net. Ama seçimden bugüne yine sularımız kesik. Yine sabaha karşı nöbetlerimiz başladı. İp gibi akan su ile leğenlerimizi doldurmaya çalışıyoruz. Bir kova bir leğen su dolduracağız ki tuvaletimizi yıkayalım yada bulaşıklarımızı yıkayalım. İZSU
resmen bizimle alay ediyor" dedi. "ZOR DURUMDAYIZ"
Sıcaklar arttıkça daha çok zorlandıklarını dile getiren Özkan, "Ne duş alabiliyoruz ne ev işi yapabiliyoruz. En sonunda hasta olacağız. Artık İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
bizim halimizi görsün" diye konuştu. Susuzlukla savaşan bir diğer site sakinlerinden Nilgün Akarçay ise "O kadar mağdur durumdayız ki birileri bizi seyretse halimize acır. İnan ki her gece sabaha karşı üç dört saat musluk başında nöbet tutuyoruz. Su aksın ki ihtiyaçlarımızı giderelim diye. Evin içi artık iğrenç kokuyor. Banyo için yakınlarımızın evlerine gidiyoruz. Acaba bu halimizi biri görüp ne zaman bir şeyler yapılacak. Bu nasıl bir oyundur. Bayramın ikinci gününden seçimden bir gün sonraya kadar her şey güzeldi de sonra yine ne oldu. Şimdi yine şikayetlerimizi iletiyoruz ama İZSU'dan bir kişi bile bizimle ilgilenmiyor. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi
önünde ev kadınları olarak eylem yapacağız" dedi.