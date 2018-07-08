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Rozetini oğlu taktı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
Rozetini oğlu taktı
27. Dönem AK Parti Milletvekili olarak mazbatasını alan Ceyda Bölünmez Çankırı, ardından TBMM'ye kayıt yaptırdı. Öğlen saatlerinde eşi Talip, oğlu Kaan ve kızı Ceyda ile TBMM'ye gelen Ceyda Bölünmez Çankırı, kaydını yaptırdı. Kayıt işleminin ardından parlamento muhabirleriyle heyecanını paylaşan Çankırı "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde mecliste Ege'nin incisi İzmir'i temsil etmek, bu davaya hizmet etmek bizim için onurdur. Şimdi yapacak işimiz çok. Durmak yok, yola devam!" dedi. Ceyda Bölünmez Çankırı'nın milletvekilliği rozetini ise oğlu Kaan Çankırı taktı.
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Rozetini oğlu taktı
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