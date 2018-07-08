Seracılık OSB geliyor

İzmir
Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde bir araya gelen, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamında "Seracılık Organize Sanayi Bölgesi" kurulmasına karar verdiklerini açıkladı. Toplantıda İzmir'in organik tarım, yenilenebilir enerji ve sağlıkta yeni yatırımlara olanak sağlayabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ile ortak hareket ederek çalışma grubu kurulduğunu hatırlattı. Türkiye'de örnek olacak bir Tarım Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak üzere çalışmalara başladıklarını aktaran her üç başkan, daha önce alt komisyonlarda yapılan toplantıların ardından belli kararların alındığını vurguladı. YER BELİRLENECEK
Yapılan ortak açıklamada ise İzmir'in üretim potansiyeli, kaynakları gözetilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği" çerçevesinde bitkisel üretim temelinde, "Seracılık Organize Sanayi Bölgesi" kurulmasına karar verdiklerini belirtti. Yer seçimi ve diğer mevzuat çalışmaları için müteşebbis heyetin de oluşturulduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu bağlamda, İZTO, EBSO ve İTB dışındaki kurumların müteşebbis heyet içinde yer alıp alamayacaklarını araştıracağız" denildi.