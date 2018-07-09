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Alev alan kamyonet, eve çarptı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Alev alan kamyonet, eve çarptı
İZMİR'İN Karabağlar İlçesi Poligon semti 123/5 Sokak üzerindeki park halinde bulunan bir kamyonette yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan kamyonet, kendiliğinden hareket edip, Mehmet Genç'in evinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarı yıkılan evde bulunan Mehmet Genç ile eşi Fehime Genç, yaralandı. Hastaneye kaldırılan, duvarın yıkılmasına bağlı travma ve yanık yaraları bulunan Genç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tamamen yanan kamyonetin, düz kontak yöntemiyle çalınıp, ardından terk edildiği belirlendi.
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Alev alan kamyonet, eve çarptı
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