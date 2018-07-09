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Bin 500 konuta, 9 bin başvuru

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Bin 500 konuta, 9 bin başvuru
TÜRKIYE'NIN en prestijli projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nin 2. etabında başvuru süresi sona erdi. 2. Etapta yer alacak bin 500 konut için yaklaşık 9 bin vatandaş ev başvuruda bulunurken yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibi çekilecek kurayla belirlenecek. Önemli bir süreci geride bıraktıklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kuraların 16-17 Temmuz'da çekileceğini dile getirdi. Bölgede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çerçi, "Sıra hak sahibi kuralarının belirlenmesinde. Yedeklerle birlikte 2 bin 250 hak sahibini belirleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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Bin 500 konuta, 9 bin başvuru
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