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’de iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 9.7.2018
Denizli’de iki araç çarpıştı: 9 yaralı
DENİZLİ'NİN Pamukkale İlçesi'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü İran uyruklu toplam 9 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında -Afyonkarahisar Karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden Bahri Dibel yönetimindeki hafif ticari araç, kavşaktan dönmeye çalışan Mustafa Özel yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Bahri Dibel, Mustafa Özel ile hafif ticari araçta ve otomobilde bulunan yolcular Halil İbrahim Ekici, Muhammet Selen, Osman Osman, Sefer Kara ve ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi kurtardı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tamamının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Denizli’de iki araç çarpıştı: 9 yaralı
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