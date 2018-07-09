Dernekleri mühürlenen Dadaşlar tepki gösterdi

İZMİR
'DE Eski İzmir Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Lokali'nin binası, Karabağlar Belediyesi tarafından binanın ruhsatsız olması sebebiyle mühürlendi. Derneğin kapatılması kısa sürede duyuldu. Vatandaşlar birkaç kez belediyeye gitse de herhangi bir sonuca ulaşamadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Eski İzmir yolunu trafiğe kapattı. Onlarca vatandaş, sloganlar atarak Karabağlar Belediyesi'nin binasını mühürlemesine tepki gösterdi. Protestoya, kendisi de Erzurumlu olan AK Parti Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Emrullah Kavuz da destek oldu. Durumdan haberdar olup bina önüne gelen Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın talimatı sonrası mühür söküldü.