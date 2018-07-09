SON KULLANDIĞI ARAÇ BAŞBAKAN
Binali Yıldırım'ın Sabuncubeli Tünelleri'nin açılış töreninde kullandığı 1957 model klasik otomobilin sahibi Murat Akarsu, "Son Başbakan"ın hatırasını taşıyan klasik otomobile gözü gibi bakıyor. Orijinalliği ile Türkiye'de "tek" olduğu belirtilen 61 yaşındaki Plymouth Savoy marka otomobil, İzmir ile Manisa
arasında yapılan tünellerin açılışı sırasında Başbakan Yıldırım'ın tünelin iki ucu arasında kullanmasının ardından "Son Başbakan'ın kullandığı araç" olarak nitelendirildi. Aracın sahibi ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu, aracı klasik otomobillerin muhafaza edildiği özel bir kapalı garajda tutuyor. BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR ARACA
orijinalliğini bozacak hiçbir yenileme yapılmıyor. Yenilenecek parçalar ABD'den üretim yılına uygun olarak sipariş ediliyor, tamiri ise klasik otomobil restorasyonu ustalarınca gerçekleştiriliyor. Trafikte dikkatle kullanılan ve az kilometre yapmasına rağmen bakımları aksatılmayan Plymouth Savoy, yola çıktığında çevredekilerin ilgisini çekiyor. Aracın sahibi Akarsu, "Son Başbakanımızın kullandığı bir araç, önemli bir açılışta kullandı. Klasik otomobil tutkunları ve Başbakan Yıldırım'ın sevenlerinin otomobili satın almak istiyor. Aracımız zaten satılıktı. Sayın Başbakanımızın kullanması gururlandırdı ama fiyatını artırmadık" dedi.