İzmir eğitimde farkı yaşatıyor

İzmir
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ve önümüzdeki yıl eğitim programı ile ilgili Egeli Sabah'a samimi açıklamalarda bulundu. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda ödüllü öğrencileri topladıklarında büyük bir salona sığdıramadıklarını belirten Yahşi, "İzmir'de bütüncül anlamda kendine güvenen, özgüveni ciddi anlamda oturmuş öğrenci profili söz konusu. Bu öğretmenlerimizin eseridir. Velilerimizinse vermiş olduğu destek sonrasında böyle oldu. Samimiyetle söylüyorum, yıllar sonra bu öğrenciler dünyada ses getirecek. Yeni gelen öğrenci profili dünyayı parmaklarının ucunda gezdiren teknolojiyi çok iyi kullanan bir nesil geliyor. Yarın dünyanın birçok yerinde dünyaya şekil verecek öğrencilerdir" dedi. TEKLİ EĞİTİM DÖNEMİ
Tekli eğitimi önümüzdeki yıl İzmir'in bütün ilçelerinde faaliyete sokmaya çalışacaklarının altını çizen Yahşi, "30 ilçemizin 23'ünde tekli eğitim veriyoruz. Fiziki imkânları güzel sıcak yemeği alan bir öğrenci profilini karşılayacağız. Geride kalan 7 ilçe için Büyükşehir ve yerel belediyeler bize destek verirse tamamlayacağız. Bu tekli eğitim bizim olmazsa olmazımız. Okullarımızı gerekirse yeniden yıkıp inşa ediyoruz. 112 inşaatımız devam ediyor. Mücadele noktasında emniyet müdürlüğüyle beraber güzel bir iş birliği içindeyiz. Yemek verme noktasında güzel düşünceleri var. Madde bağımlılığı ile alakalalı bir tane bile öğrenci düşmesin diye kesin talimatı aldık" diye konuştu. "REKOR KIRDIK"
İzmir'deki mesleki eğitim sisteminin Türkiye ortalamasına göre yüzde 14 daha ilerleme gösterdiğini ifade eden Yahşi, "Türkiye'ye baktığımızda mesleki eğitimde şuan da Türkiye yüzde 40'lar civarında İzmir ise yüzde 54. Son iki yılda bu rakamlara çıkardık. Bu bir rekordur. Özel okullar Türkiye'de yüzde 7.8 civarında İzmir de ise yüzde 13.5 civarında. Özel eğitim de yine bir numarayız çünkü sırada bekleyen bir tane bile öğrencimiz yok. Son iki yılda engellilerle ilgili özel eğitim müthiş bir ilerleme oldu. FETÖ'den kapatılan okulları özel eğitim okulları yaptığımız için valimize teşekkür ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde servislerle evlerinden alıyoruz, okula getiriyoruz yemeklerini veriyoruz yine hosteslerle birlikte evlerine götürüyoruz. Bu müthiş bir uygulama. Avrupa'da böyle bir şey yok. Özel eğitim özel öğretim, mesleki eğitim ve okul öncesinde çok iyi bir noktaya geldik" dedi. HEDEFLERİNİ ANLATTI
İzmir olarak hedeflerini açıklayan Yahşi, şöyle konuştu; "Okul öncesinin yüzde yüze çıkarılmasını çok önemsiyoruz. Her bir öğrencimizin spor branşında lisanslı olması çok önemli. Eğitim bir süreçtir biz öğrencilerimizi dünya çapında iyi noktaya gelmiş bilim adamlarıyla da buluşturuyoruz. Kürsüde yarın NASA'da ya da yabancı bir üniversitenin kürsüsünde öğrencimizle karşılaştığımızda işte o zaman biz başarılıyız diyeceğiz. Komşularına yardım eden, anne ve babasıyla iyi muhabbet eden temel anlamdaki değerlere sahip çıkan bir birey yetiştirmeye çalışıyoruz. Mesleki gelişim akademisi ve ilham veren buluşmalar çok önemli. İyilik gönüllüleri projesi yine çok önemli. Projelerimizin içine veliler de girecek." "Engelliler artık okulda eğitim görüyor" diye ifade eden Yahşi, "Evine kapanan umutsuz görünen evlere umut ışığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın politikası ile birlikte engelliler okuluna türüne göre bir öğrenciye bile iki öğretmen girebiliyor. Engelliler ile ilgili birebir ilgilenen öğretmenlerimiz var. Öğrenciler akademik ve sanatsal anlamda kaliteli sonuçlar alıyoruz. Kültürel anlamda daha güzel ürünler çıkarıyorlar. Görme engelli bir üniversite öğrencisi görebiliyoruz. Zihinsel engellilerde sanatsal anlamda ürün çıkarma güzel oluyor. Bunları okula getirirsek öğretmenlerle buluşturursak arkası geliyor" dedi. GELECEK VURGUSU YAHŞİ
, "Okullarımıza aldığımız sıra masa donatım ne varsa hepsini meslek liselerinden alıyoruz. Kendi yediğimiz yemeği bile meslek lisesinin ürettiği yemekten alıyoruz. Bu sistem meslek liselerini güçlü kılıyor. Meslek lisesinde okuyan çocuk üretime dahil olduğu için kendisine yönelik harçlığın üzerinde gelir elde etmiş oluyor. Rağbet var hem okuyor hem de gelir elde etmiş oluyor" diye konuştu.