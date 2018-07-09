Kardeş bebeklere kol kanat gerdiler

İZMIR'DE
8 yıldır evlat sahibi olmak isteyen ve kalabalık aile hayali kuran çift, koruyucu aile uygulamasıyla yanlarına aldıkları iki kardeş bebekle çocuk özlemlerini gideriyor, onlara sıcak ve mutlu bir yuva imkanı sağlıyor. İzmir
'de yaşayan Bahar ve Özgür Kahraman çifti, 2010'da evlendi. Evliliklerinin ilk yıllarında tüp bebek tedavisi gören çift, tedavi sürecinin kendilerini hem bedenen hem ruhen yorması üzerine evlat edinmeye karar verdi. Kahraman çifti, evlat edinme sırasındayken "Koruyucu aile sırasında iki kardeş bebek var, düşünür müsünüz?" teklifine "hayır" diyemedi. Koruyucu aile uygulamasıyla iki kardeşi yanlarına alan Kahraman çifti, kardeşlere kol kanat geriyor. Anne Bahar Kahraman, hep birden fazla çocuk sahibi olmak istediklerini, koruyucu aile projesiyle şimdi iki çocuğa birden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bebeklerin birinin 19, diğerinin 7 aylık olduğunu ve görür görmez onları çok sevdiklerini ifade eden anne Kahraman, 46 gündür hayatlarının tamamen değiştiğini belirtti. Anne Kahraman, "Hep özlediğim ve beklediğim bir hayattı. Çok mutluyuz. Anneler şikayet eder ya 'Yemek yiyemiyorum, şunu yapamıyorum' diye. Ben yıllarca bu şikayetleri bekledim. Keşke öyle olsa da yorulsam, yemek yiyemesem. Bunlar beni hiç mutsuz etmiyor" dedi.