Kınık’ta Klarnet Kampı’na yakışan son

BUGÜN NELER OLDU

Kınık İlçesinde, klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici tarafından bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında, yurt içi ve dışından 100 kursiyerin katılımıyla 3'üncüsü düzenlenen Klarnet Kampı, gala gecesi ile sona erdi. 100 kursiyer, 5 gün boyunca klarnet eğitimi aldı. Kursiyerler ayrıca, her akşam usta klarnetçilerin kendileri için verdiği konserleri dinledi. Kursiyerler gündüzleri ise eğitime ara verilen zamanlarda çiftlikteki havuza girip, stres atarak, eğlendi. Kursiyerler, Kınık Belediyesi tarafından tahsis edilen minibüslerle Kınık ve komşu Bergama ileçesinin tarihi ve ören yerlerini de gezme fırsatı da buldu. Klarnet Kampı'nın son akşamında müzik grubu İstanbul Strings Yaylı Orkestrası ile sahneye çıkan Şenlendirici, birbirinden güzel parçalarını klarneti ile seslendirdi. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Şenlendirici'ye Kınık kilimi hediye etti.