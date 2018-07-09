Kirlilik savcılıkta

BUGÜN NELER OLDU

Seferihisar'da çevre katliamına neden olan deniz kirliliği yargıya taşındı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın deniz suyundaki koliform miktarının kabul edilebilir değerlerin binlerce kat üstünde çıkması üzerine iki mavi bayrağı da iptal etmesinin ardından İZTUR Sitesinde oturan Mustafa Figen Kuter, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.Dilekçesinde Akarca Koyu'nun, Güney Doğusu'nda halk plajından başlayıp, Ormancı Tesisleri, Tahsin Ar Tesisleri, Münferit Özel Tesisler, İZTUR ve SERTUR Tatil yerleşkeleri ve Lebestos Oteli'nin bulunduğu geniş bir alana yayıldığına dikkat çeken Kuter, "Bütün bu tesislerin kanalizasyon çıkışları ana kollektör sistemine bağlı olup, denize hiçbir suretle atık gönderme imkânına sahip değillerdir. Çevre Müdürlüğü yetkilileri de bu durumu teyid etmektedirler. Arıtma tesisi iki seneden beri zaman zaman atık suları işleme tabi tutmadan denize direkt olarak gönderip halk sağlığını tehdit etmekte ve çevre kirliliği yaratmaktadır" dedi. Dilekçesinde geçen sene, yaptıkları bu deşarjın belgelendiğini, fotoğraflar Çevre İl Müdürlüğü'ne ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne gönderildiğini hatırlatan Kuter, "Bunun neticesinde Çevre Eğitim Vakfı tarafından Mavi Bayrak geçici olarak alınmış, ve denize girmenin sakıncalı olduğu ilan edilmiştir. Bu sene de aynı şekilde birdenbire denizdeki koli basili seviyesi 0-250 adet arasında olması gerekirken total koliform 511 bine yükselmiş, fekal koliform miktarı ise 200 bine çıkarak insan sağlığını tehdit eder hale gelmiştir. Çevre Müdürlüğü Haziran ayı içinde devamlı aldıkları numunelerden yukarıda belirttiğim tehlikeli seviyeye gelen neticeler sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları anonsla denize girmeyi özellikle çocuklarımız için tehlikeli bularak yasak etmişlerdir. Keza sezon başında Mavi Bayrak bulunurken şu anda insan sağlığı tehlikesi nedeniyle mavi bayrak bu sefer iptal edilmiştir. Şu anda Site sakinleri olarak hastalanma korkusuyla 15 gündür denize girememekteyiz" ifadelerini kullandı.