Lebip TİMOR: Heyecan veriyor

Son 2 sezonu şampiyonlukla taçlandıran Altay, yıllar sonra geri döndüğü 1. Lig öncesi de heyecan veren işlere imza atıyor. Genç başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun
bu büyük başarılarda büyük bir payı, emeği ve alın teri var. Parçalanmaya yüz tutmuş bazı manevi değerleri sahiplenmesi, camianın büyüklerine olan saygısı, yönetimi ile uyumu, taraftarları ile kurduğu gönül köprüsü, bu başarılarda büyük rol oynamıştır. Teknik adam tercihlerinde zaman zaman hataları olsa da, bu hatalardan hemen geri dönmesi çok önemlidir. Birikmiş borçlara ve onca sorunlara rağmen böylesine bir ortamda peş peşe gelen 2 şampiyonluk
her babayiğidin hacı değildir. Bunu ancak büyük takımlar ve büyük başkanlar başarır. Büyük Altay'ın büyük başkanıdır Özgür Ekmekçioğlu
.
Şimdi yıllar sonra oynayacağı 1. Lig'e de aynı heyecanla yelken açan bir takım ve bir başkan var karşımızda. Teknik adam ve futbolcu transferleri ile ilk startı doğru vermiştir. Tüm bunların yanında bir de hızla yükselen bir Alsancak Stadı
inşaatı var. Sadece takım, taraftar değil o stadyumda nice anıları olan bizler de gün sayıyoruz. Özetle, geleceğe açılan bu pencereden baktığımızda heyecan veren bir takım duruyor karşımızda. Bu takımın adı "BÜYÜK ALTAY'DIR"