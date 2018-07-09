Tecrübe konuşacak

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Arjantinli savunma oyuncusu Fausto Grillo ile prensip anlaşmasına vardı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun bugün Türkiye'de olacağını söyledi. 25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde Velez Sarsfield takımında forma giymişti. Transfer açısından geçen sezona göre işlerinin daha kolay olduğunu kaydeden Sepil, "10 milyon avro kredi çekip, bir sürü pahalı oyuncu alıp popüler gözükebilirim ama bunu tercih etmiyoruz" dedi. Takımda gençleştirme kararı aldıklarını ifade eden Sepil, kadro kurarken aynı pozisyonda iki yabancı olmamasına çalıştıklarını bildirdi. Başkan Mehmet Sepil, "Bu sene başkanlıkta 5. yılım olacak. Artık çaylak başkanlıktan çıkıp, tecrübeli başkan oldum. Umarım bu tecrübe ile hata yapmayız" diye konuştu.