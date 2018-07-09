Zeytincilerden yangın uyarısı

HER yıl yaz aylarında gerçekleşen ve binlerce hektar ormanlık alanın yok olmasına sebep olan yangınlar bu yılda kendini göstermeye başladı. En son geçtiğimiz günlerde Bodrum'da meydana gelen makilik alanda çıkan orman yangını korku dolu anlar yaşattı. Özellikle Ege Bölgesi'nin orman yangını konusunda hassas bölgede olduğunu bildiren uzmanlar, dikkkatli olunması için uyarılarda bulundu. Balıkesir
'in turizmi yanında zeytini ile meşhur Kuzey Ege ilçelerinde haziran ayının yağışlı geçmesi nedeniyle otlanan zeytinlik alanların temmuz sıcakları ile ani bir şekilde kuruyarak yangınlara açık bir hale geldiğini ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, "Kesinlikle zeytinlikler arasına giderek ateş yakmayın. Piknik yapmayın veya içtiğiniz sigarayı kesinlikle söndürmeden atmayın" dedi. ÖNEMLI ÇAĞRI
Bölgedeki turistlere seslenen Diker, "Haziran ayı çok yağışlı geçti. Ancak, temmuz ayı hem kurak bir ay olur, hem de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyreder. Bu sıcak havalardan dolayı ve hazirandaki yağışlardan sonra zeytin aralarında aşırı miktarda otlanma oldu. Bu otlanmadan dolayı zeytin aralarında zeytin üreticilerini özellikle uyarıyorum. Geçmiş yıllarda yaşadığımız kayıpları yaşamamak için muhakkak ot mücadelesini yapsınlar. Tarlalarını otlu bir şekilde bırakmasınlar. Çünkü bir şekilde buralara gelen insanlar da bu bilinçte olmadıkları için zeytin aralarında gezerek, piknik yaparak burada sıkıntılar veriyorlar. Ben gelen yazlıkçıları da, turistlere de buradan seslenmek istiyorum. Buraların hepsi sahipli üreticinin malı. Bu konulara karşı lütfen duyarlı olun. Kesinlikle zeytin arasına giderek ateş yakmayın. Piknik yapmayın veya içtiğiniz sigarayı kesinlikle söndürmeden atmayın. Bu zeytinliklerin hepsi birer milli servet. Zeytinlik sahalardan başlayan yangınların orman yangınlarına dönüştüğü de bakidir. Bu sebeple gezilerinizi kontrollü bir şekilde yapın" diye konuştu. IZMIR HASSAS BÖLGEDE
İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, kentin tamamının yangın konusunda 'hassas bölge' olduğunu, bu nedenle orman yangınları ile ilgili daha tedbirli olmayı gerektiren bir döneme girdiklerini söyledi. Yanan alanları yıl içinde hemen ağaçlandırdıklarını belirten Aybal, "Yanan alanları hemen ağaçlandırsak da buraların orman formuna girmesi için en az 30 yıl geçmesi gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız yaz aylarında ormanlarımız konusunda çok daha fazla duyarlı olmaları, kendilerine gösterilen mesire piknik alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, tarla bahçe temizlikleri için kesinlikle ateş yakmamalarını istiyoruz. Gördükleri en ufak bir dumanı da ALO 112 ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz" dedi.