Altay’ın ilk rakibi Bursa

SPOR
Toto 1'inci Lig'in yeni ekibi Altay, 2018-19 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Afyonkarahisar kampında 18 Temmuz'da Süper Lig temsilcisi Bursaspor ile yapacak. Afyon'da 20, 22 ve 24 Ağustos'ta birer hazırlık maçı daha yapacaklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, "Lig öncesi son provalara İzmir
'de TSYD Ege Dostluk Kupası'nda çıkacağız" dedi. Dış transferde 5'i yabancı olmak üzere 8 takviye yapan takımın hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürdüğünü söyleyen Töraydın, "Yabancı futbolcularımız çabuk alıştı, çok profesyoneller. Şu an için transfer gündemimizde yok. Erzurum kampı sonrası kadrodan bazı gençleri kiralık olarak gönderebiliriz. Teknik heyetin raporuna göre hareket edeceğiz" diye konuştu.