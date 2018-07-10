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Drone’lar tespit etti, polis yakaladı

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Drone’lar tespit etti, polis yakaladı
İZMIR merkezli İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 130 polisin katıldığı, insansız hava aracı drone'ların da kullanıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Adresleri belirlenen ev ve ev işyerleri ekipler tarafından didik didik arandı. Operasyon sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 8 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram bonzai, 451 adet ecstasy hap, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız tüfek, 35 adet tabanca fişeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 6 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkilileri, hedeflerinin sokaklarda bir tane bile sokak satıcısı bırakmamak olduğunu dile getirdi.
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Drone’lar tespit etti, polis yakaladı
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