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Erhan Altınordu’da

Altınordu, Karşıyaka’yı istemeyen 23 yaşındaki file bekçisi Erhan Erentürk ile 3 yıllığına anlaşma sağladı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Erhan Altınordu’da
TFF 3. Lig'de forma giymek istemediği için Karşıyaka'dan ayrılmayı talep eden kaleci Erhan Erentürk, Spor Toto 1. Lig'deki temsilcilerinden Altınordu'ya transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllığına anlaşma sağladı. Kalecinin bonservisi konusunda Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, anlaştı ve imzalar atıldı. Erhan Erentürk, Altınordu'nun Erzurum kampına bugün katılacak. "Bir üst ligde oynama hayalime olumlu yanıt veren Karşıyaka Kulübü'ne çok teşekkür ederim" diyen Erhan Erentürk, "Karşıyaka, benim profesyonel kariyerimin başladığı yer. Orada gerçekten güzel günler geçirdim. Bugün Altınordu ile sözleşme imzalıyorsam, bunda bana güvenen, bana şans veren Karşıyaka Kulübü'nün payı çok büyük. Altınordu ise gerçekten hayal ettiğim bir kulüptü. Altınordu'da başarılı bir dönem geçirerek şampiyonluğa giden yolda katkı sağlamak istiyorum" dedi.
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Erhan Altınordu’da
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