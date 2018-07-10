“İzmir’de kaleyi içten fethedeceğiz”

TÜRKIYE
Cumhuriyeti'nin ilk kadın TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, yemin törenin ardından görevine başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan grup toplantısına katılan Çankırı, sonrasında gerçekleştirilen yemin törenin ardından parlamento muhabirlerine açıklamalarda bulundu. İzmir
'in üst düzey belediyeciliğini hak eden bir şehir olduğunu belirten Çankırı, "Tarihi, turistik ve kültürel değerleri ön plana çıkarmak için üst düzey bir belediyecilik faaliyetine ihtiyacı var. Bu üst düzey belediyecilik AK Parti'nin en büyük tecrübelerinden biri. İzmir'in artık Ak Parti Belediyeciliğinin, onun tecrübe ve birikimi ile fazlasıyla tanışmasına ihtiyacı var. Bu süreçte güzel İzmir'imizi gönül belediyeciliği parolasıyla kuşatıp Ak Parti belediyeciliği ile tanıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Özellikle İzmirli kadınlarımızla daha fazla çalışarak Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi kaleyi içten fethedeceğiz" dedi.