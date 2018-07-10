Kurumlar arasında ‘Akarca’ gerginliği Akarca Koyu’ndaki kirlilik kurumlara yansıdı. İZSU ‘kirliliğin nedeni ben değiliz’ derken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise aksini iddia etti. Selahattin Varan, Büyükşehir’in tesisini düzenli çalıştırmasını istedi

Giriş Tarihi: 10.7.2018