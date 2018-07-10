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Kurumlar arasında ‘Akarca’ gerginliği

Akarca Koyu’ndaki kirlilik kurumlara yansıdı. İZSU ‘kirliliğin nedeni ben değiliz’ derken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise aksini iddia etti. Selahattin Varan, Büyükşehir’in tesisini düzenli çalıştırmasını istedi

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Kurumlar arasında ‘Akarca’ gerginliği
İZMİR'İN Seferihisar ilçesindeki Akarca Koyu'nda yapılan denetimlerde, deniz suyu temiz çıkmayınca mavi bayraklar indirilerek, plaj kullanıma kapatıldı. Kirliliğin nedeni araştırılırken, İZSU Genel Müdürlüğü'nce atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığı açıklandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise Akarca Plajı'na deşarjı olan tek derenin Kocaçay olduğunu, burada sadece Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarjının bulunduğunu ve belediyeye arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmasının sağlanması için yazı yazdıklarını söyledi. Seferihisar'da Sürekli Atık Su İzleme Sistemi'nin (SAİS) bulunduğunu, SAİS sisteminin bakanlıkça da izlendiğini kaydeden Varan, "Ancak bölge incelendiğinde, Akarca Plajı'na sadece Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi'nin deşarjının bulunduğu gözlendi. Bu arıtma tesisinin düzenli çalıştırılmasının sağlanması ve kaçak deşarjlara sebep olabilecek her türlü önlemin alınması için Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 2 Temmuz'da yazı yazdık. İl Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğünce bölgede koordineli olarak denetimlerimiz sürekli devam etmekte" dedi.
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Kurumlar arasında ‘Akarca’ gerginliği
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