Otizmli Raci’nin “Özgür” dünyası

BUGÜN NELER OLDU

müzik dehası" Raci Demir, hukuki mücadeleyle kaydını yaptırdığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki ilk dönemini tamamladı ve kendine yeni bir hayat kurdu. Referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen, Mozart, Beethoven, Chopin gibi sanatçılarda bulunan "mutlak kulak" yeteneğine sahip otizmli Raci Demir, hem üniversitedeki hem de sosyal yaşamdaki başarılarına yenilerini ekledi.Derslerinin yanı sıra sosyal yaşamda da başarıyı hedefleyen otizmli genç, İKÇÜ Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan babası Prof. Dr. Cengiz Demir'in desteğiyle yeni bir yaşam kurdu ve Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayacağı evine taşındı. Otizmli bireylerin "başarılı olamayacağı" ve "yalnız kalamayacağı" yönündeki önyargıları yıkan Raci Demir, şimdi kendi evinde kalıyor, müzik yapıyor. Baba Cengiz Demir de eve kurduğu kamera sistemi ile otizmli müzik dahisi oğlunu cep telefonundan saat saat takip ediyor, onu kendi ayakları üzerinde durmaya teşvik ediyor. Baba Cengiz Demir, "Kamera sistemi kurduk, diğer evden cep telefonu ile takip ediyorum. Bakıyorum, olağanüstü bir şey yapmıyor. Bazen yemekte aşırıya kaçıyor ama kendi kendine yaşayabiliyor. Bize de geliyor ama hep kendi evine dönmeyi tercih ediyor" dedi.