Pınar KSK’ye yeni yönetim

BUGÜN NELER OLDU

Pnar Karşıyaka'da geçen sezon ikinci yarıda olduğu gibi direkt başkan Turgay Büyükkarcı'ya bağlı olacak yönetimde birçoğu daha önceki dönemlerde de kulüp yönetimlerinde görev yapan Serhan Şensan, Mustafa Özçakar, Gökşin Konsoloğlu, Olgar Erdoğanlar, Can Uluğtekin, Fatih Uysal, Gökhan Peksarı, Hasan Çağlar, İlhan Büyükkarcı, Murat Günenç, Volkan Özsökmen ve Yiğit Tusder yer alacak. Dinamik, kulübe katkı sağlayacak bir yönetim oluşturduklarını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Karşıyaka'da yıllardır kulüp başkanı ve basket şube başkanı arasında sürtüşme yaşandığı için ayrı bir şube başkanı görevlendirmedik" dedi. Transfer görüşmelerinin sürdüğünü de belirten Büyükkarcı, "İyi bir takım kuruyoruz. Büyükçekmece'den transfer ettiğimiz guard Erving Walker, Karşıyaka taraftarının çok istediği, seveceği, kişisel olarak da beğendiğim bir isim. Hocamızın iyi tanıdığı öğrencisi. Skorer kimliğinin yanı sıra asist ortalaması da çok dikkat çekici" diye konuştu.