Tatilciler gitti, çöpleri kaldı

HAFTA
sonunu İzmir
'in birbirinden güzel koyları ve mesire alanlarına giderek geçiren vatandaşlar, denize girdikleri ve piknik yaptıkları yerleri birer çöp yığınına çeviriyor. Eski Foça - Yeni Foça arasında çekilen fotoğrafta olduğu gibi tatilcilerin attıkları, çevre için büyük tehdit oluşturuyor. Vatandaşları uyaran yöre sakinleri, "Oysa daha temiz bir çevrede yaşamak hepimizin hakkı. Ancak ne yazık ki sezon başında temizlenen denizi, çevresi ve doğası ile cenneti andıran bu güzellikler bir müddet sonra cehenneme dönüşüyor. Herkesin çevreye karşı daha duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.