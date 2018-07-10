TOKİ Torbalı’da büyük heyecan

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) İzmir
'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde yapılan 315 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Ev sahibi olanlar, kura töreninde büyük sevinç yaşadı. TOKİ tarafından Ayrancılar Mahallesi'ne yapılan 'Torbalı 315 Konut Projesi'ndeki 2+1 ve 3+1 konutların kurası, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda çekildi. Noter huzurunda yapılan kura çekimine katılanlar, salonu doldurdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından önce şehit ailelerinin konutlarının çekilişi yapıldı. Konut için başvuran tüm şehit aileleri, ev sahibi olurken, daha sonra engelliler için kura çekimi gerçekleştirildi. Yapımı tamamlanan 315 konut için 5 binin üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ev sahibi olmak isteyenlerin heyecanı yüzlerine yansıdı. ÇİFTE MUTLULUK
Kurada ev sahibi olan büfeci Serhat Darende, çok uygun şartlarda ev sahibi olduklarını belirterek, "Allah'a hamdolsun, kurada ev çıktı. Hem bana hem de kayınvalidemlere çıktı. Başarılı bir proje. Açıkçası çok umutlu değildim ama çıktı. Bu şartlarda bu imkanlarla ev sahibi olmak büyük nimet" diye konuştu. Damadı gibi kendisine de ev çıkan Muazzez Toprak ise "Çok heyecanlıyım. Hiç ümidim yoktu. Çıkınca çok mutlu oldum. Bugüne kadar hiç evim olmamıştı" dedi. Kura çekiminin tam listesi, bugün TOKİ'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. TOKİ'nin Torbalı'da 2. etap projesi için girişimlerin devam ettiğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, ilçede yaşam kalitesi arttıkça, yeni iş alanları çoğaldıkça Torbalı'nın merkez ilçeleri de geride bırakan büyüme trendi yakaladığını ifade etti. Başkan Görmez, "Son 5 yılda nüfusumuz ortalama her yıl 10 bin ile 12 bin arasında artıyor. İlçemize İZBAN'nın gelmesiyle ulaşılabilirlikte metropol ilçelerden farkımız kalmadı. Üretim odaklı bir ilçe olduğumuz için iş olanakları fazla. Torbalı'da bütün meslek gruplarına iş var diyebilirim. Torbalı İstanbul'un küçük versiyonudur. Çalışana, üretene, okumak isteyene, huzur içinde emekliliğini yaşamak isteyene, yatırım yapana, girişimciye, doğa ve spor tutkunlarına, herkese uygun potansiyele sahip bir ilçe. 800 fabrika, binlerce yeni konut, tarımdaki canlılık, marka firmaların projeleri bunun göstergesidir" dedi.