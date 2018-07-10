Yaban hayatı mercek altında

MERKEZI Manisa
'da bulunan ve sorumluluk alanları arasında İzmir
, Aydın, Manisa ve Muğla bulunan Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şubesi ekipleri doğada yaralı ya da güçten düşmüş vaziyette bulunan 13 yaban hayvanı ile ilgili çalışmalar yürüttü. Ekipler 4 gümüş martı, bir şahin, iki baykuş ve 4 kukumav kuşunun tedavisini gerçekleştirdi. Rehabilitasyon süreci tamamlanan 5 türden 13 yaban hayvanı halkalandıktan sonra doğaya salındı. İzmir'de yapılan çalışmaya Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, mühendis Nilgün Satmaz ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı veteriner hekimi Duygu Aldemir katıldı. İzmir'deki çalışmada halkalama işlemleri gerçekleştirilen 4 gümüş martı (Larus michahellis ) İzmir Kuş Cennet'inden doğaya salındı. Orman ve Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri halkalama çalışmaları sayesinde uluslararası düzeyde yaban hayatının izlenmesi, türlerin göç yolları, göç stratejileri, göç zamanı, yaşam süreleri, kışlama ve üreme alanlarının belirlenmesi, hayatta kalma analizi, konaklama ekolojisi konularında bilgi edinilerek türlerin korunmasının sağlandığını ifade etti.