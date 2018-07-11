Borcu için çalıştığı firmayı soydurdu

İzmir
polisi park halindeki kamyondan 70 bin liralık çay çalan hırsızlık çetesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı. Sorgulanan bir hırsızlık çetesi üyesi gerçeği itiraf etti. Şirket çalışanı kamyon şoförü İbrahim Ü'nün 4-5 bin liralık borcunu kapatabilmek için hırsız arkadaşlarıyla sinsi bir plan yaparak çalıştığı şirket aracını soydurduğu ortaya çıktı. Olay, 30 Haziran'da gece saat 22.00 sıralarında Bornova İlçesi Çamdibi semtindeki bir sokak içerisinde yaşandı. Bir çay şirketinin Ege Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan 52 yaşındaki İbrahim Ü. hırsız arkadaşlarıyla sinsi bir plan yaptı. Yaklaşık 4-5 bin liralık borcu bulunan İbrahim Ü. arkadaşlarıyla yaptığı plana göre, çalınan malların satılmasından sonra kendi de bir miktar pay almayı hedefledi. Dağıtıma çıkmadan bir gün önce şirkette yaklaşık 70 bin liralık çay yüklenen kamyonu Çamdibi semtindeki evinin önüne park eden İbrahim Ü, arkadaşlarının rahatlıkla hırsızlık yapabilmesi için aracın kasasını ve kapısını kilitlemedi. İki zanlı da 70 bin liralık çayları çaldı. DEPO TUTMUŞLAR
Sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davranan İbrahim Ü, sabah patronunu arayarak kamyonun soyulduğunu söyledi. Hırsızlık zanlıları ise çaldıkları malları satana kadar saklamak için bir depo tuttu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soyulan kamyonun kasasının ve kapılarının kilitli olmamasından şüphelenerek araştırma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını da tek tek inceleyen polis ekipleri hırsızlık çetesinin kiraladıkları depoya ulaştı. Polis ekipleri çete üyelerine telefonla ulaştı. Arayan kişinin polis olduğunu tahmin edemeyen çete üyeleri çayların satışı için 50 bin lirada anlaşma sağladı. Zanlılar kamyona yükledikleri malı Karabağlar 2906 sokağa getirdi. Burada zanlıları bekleyen polis ekipleri çete üyeleri gelir gelmez operasyonu başlattı. İlk etapta olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 29 yaşındaki Engin K, 34 yaşındaki Kerem Ç. ile 33 yaşındaki Serkan A. ekipler tarafından emniyete getirdi. Burada sorguya alınan zanlılardan biri gerçeği itiraf etti. Kamyonun sahibi olduğu firmada çalışan bir arkadaşları ile plan yaptıklarını anlatan zanlı, şirket şoförü arkadaşlarının kamyonu bilerek açık bıraktığını ve böylece kolayca soygunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Böylece İbrahim Ü'de gözaltına alındı. 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.