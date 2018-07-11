Felçli hayvanlara belediye desteği

Manisa
'da
silahla yaralanan ya da trafik kazası nedeniyle felçli olan sokak hayvanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde, özel yapılan yürüteçler ile yeniden koşabiliyor. Felçli hayvanlara özel tedavi ve bakım uygulanan merkezde, 8 sokak köpeği ömürlerinin geri kalanını rahat bir şekilde geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Felçli Bakım Birimi ile Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne yeni bir alan kazandırdıklarını belirtip, "Merkez olarak değişik günlerde havyan barınaklarımızı ziyaretçilere açıyoruz. Özellikle çocuk misafirlerimizi konuk ederek onlara hayvan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde miniklere, bu dünyada hayvanlarında bizimle yaşamaya haklarının olduğunu benimsetiyoruz" dedi.