Hastanede silahlı kavga: 7 yaralı

İzmir
'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında, Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, müdahale etmek isteyen hastane polisi Hasan Ak ile taraflardan 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale aynı hastanede yapıldı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede ve hastane girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, husumetli iki gruptan birinin aynı hastanede tedavi gören hamile yakını ise güvenlik gerekçesiyle İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.