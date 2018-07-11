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’nun ‘barış masası’ iyi çalışıyor

Giriş Tarihi: 11.7.2018
(), ruhsatsız ve kaçak binalara karşı vatandaşla devletin barışmasını olarak nitelenen İmar Barışı için hizmet binasında "Danışma Masası" kurdu. İZTO personeli ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje Şube Müdürü Murat Çağıl'ın görev aldığı "Danışma Masası"nda, imar barışına yönelik vatandaşların soruları yanıtlandı. İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda 13 Temmuz Cuma gününe kadar 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Masa, Oda üyesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm vatandaşların sorularını yanıtlayıp, yapacağı işlemleri anlatacak. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Çağıl, "Bizler bu yasadan herkesin yararlanması için elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız. Evinin, dükkanının, fabrikasının durumuyla ilgili bilgiye ihtiyaç duyan herkesi İZTO'ya bekliyoruz" dedi.
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İZTO’nun ‘barış masası’ iyi çalışıyor
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