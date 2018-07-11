Kadın şoför hayat kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi denetimli halk otobüsünün şoförü Fatma Güngör, yolculardan Fatma Gül Fidan'nın (70) aniden fenalaşması üzerine, otobüsü yolcularla birlikte en yakın hastaneye sürdü. Güngör, korna çalıp selektör yaparak Fidan'ı hastaneye yetiştirerek hayatını kurtarırken, o anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Tansiyonu yükseldiği belirlenen Fidan, tedaviye alındı.Yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtaran otobüs şoförü Güngör, "Eski Garaj Durağı'na geldiğimde bir yolcu fenalaştı. Durup, baktığımda, yolcunun bilinci yerinde değildi. Gözleri kapalıydı. Biraz su içirdik. O an ellerimi başıma koyup, 'Rahatsızlanan yolcuyu hastaneye nasıl yetiştiririm' diye düşündüm. Aklıma Devlet Hastanesi geldi. Dörtlüleri yaktım. Çevre yoluna 'U' dönüşü yaptım. Yolcuların hiçbirini indirmedim. Diğer yolculara sakin olmalarını, teyzeyi hastaneye yetiştireceğimizi söyledim. Kırmızı ışıklarda da durmayıp, mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde geçtim, ters yöne girmek zorunda da kaldım. Fakat, rahatsızlanan yolucuyu hastaneye yetiştirdim. Hemen sedyeye alıp, tedavisi için içeri götürdüler. Daha sonra seferime kaldığım yerden devam ettim" dedi. Yaşanan olayın ardından ilk fırsatta Fatma Gül Fidan'ı hastanede ziyaret edip, elini öptüğünü belirten şoför Fatma Güngör, "Sağlık durumu iyiydi. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.