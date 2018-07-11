Lebip TİMOR: Fenerbahçe altın aldı

Bazı takımlar çilek peşinde koşarken Fenerbahçe
tek kelimeyle kuyumcu dükkanına daldı ve iki altın aldı. Evet sarı lacivertliler, Berke ve Barış
transferleri ile hiç tartışmasız yılın değil yılların bombasını patlatmıştır. Zira iki genç yıldız hem F.Bahçe'nin hem de Türk futbolunun gelecek yıllarına damga vuracaktır. Altınordu terbiyesi
almış olmaları çok önemlidir. Çünkü her geçen gün kirlenen futbolumuzun böyle terbiyeli çocuklara çok ihtiyacı vardı. Ali Koç
başkanlığa oturması ile birlikte sergilediği efendi ve sevecen kişiliğini bu 2 yıldızla taçlandırmışsa başkana da özel bir teşekkür borcumuz yok mudur? Bu transferlere Altınordu'nun kaybı gözüyle bakmaktansa futbolumuzun geleceği adına edineceğimiz edineceğimiz ve tanık olacağımız efendiliklerin keyfini yaşayın derim. Çok yaşa Ali Koç. Hem takımına hem Türk futboluna 2 altın madalya taktın.