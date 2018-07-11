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Lebip TİMOR: altın aldı

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Bazı takımlar çilek peşinde koşarken Fenerbahçe tek kelimeyle kuyumcu dükkanına daldı ve iki altın aldı. Evet sarı lacivertliler, Berke ve Barış transferleri ile hiç tartışmasız yılın değil yılların bombasını patlatmıştır. Zira iki genç yıldız hem F.Bahçe'nin hem de Türk futbolunun gelecek yıllarına damga vuracaktır. Altınordu terbiyesi almış olmaları çok önemlidir. Çünkü her geçen gün kirlenen futbolumuzun böyle terbiyeli çocuklara çok ihtiyacı vardı. Ali Koç başkanlığa oturması ile birlikte sergilediği efendi ve sevecen kişiliğini bu 2 yıldızla taçlandırmışsa başkana da özel bir teşekkür borcumuz yok mudur? Bu transferlere Altınordu'nun kaybı gözüyle bakmaktansa futbolumuzun geleceği adına edineceğimiz edineceğimiz ve tanık olacağımız efendiliklerin keyfini yaşayın derim. Çok yaşa Ali Koç. Hem takımına hem Türk futboluna 2 altın madalya taktın.
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Lebip TİMOR: Fenerbahçe altın aldı
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