Özgür KAYNAR: Korkma! Sönmez!

BUGÜN NELER OLDU

Bırakın gururla söylemeyi! İşitmeye bile tahammül edemiyorlar! Kötülükten taşlaşan kalplerini ve niyetlerini nasıl da belli ediyorlar! Kaçarkenki ruh hallerinden ve yüzlerinde gizleyemedikleri ifadelerinden okuyabiliyoruz ihanetlerini.Sözde emperyalizm düşmanı hepsi! Fakat... Fellik fellik kaçtıkları İstiklal Marşı, emperyalizme, sömürüye karşı yazılmış en büyük kurtuluş destanı.şerüçgeninde çevrilenentrikaların vekirli planların piyonu Mehmet Akif 'in kutlu marşımızdadiye uyardığı Batı'ya sırtlarını dayayıp oradan kumanda edilmelerinden kaynaklanıyor rahatsızlıkları.Bu topraklara ait olmadıkları, bizimle aynı duyguları paylaşmadıkları için kuyruk acıları da büyük, müzminleşen alerjileri de!Masumların ve mazlumların üzerinden kanlı elini çekmeyen; insan hakları, demokrasi, özgürlük dedikçe daha çok kan döktüren tek dişi kalmış sömürgeci medeniyetin tetikçileri hepsi.Siyasi uzantıları oldukları PKK 'nın hangi emperyal güçlerin uşaklığını yaptığını bu vatan topraklarında bilmeyen yok artık.Batı'nın silahlandırdığı teröristlerin ve aynı odakların zehirleyip düşmanlaştırdığı kişilerin ülkemiz kalkınmasın, Doğu hep ücra kalsın diye nasıl çırpındığını görmeyen de kalmadı.diye başlıyor İstiklal Marşımız ...Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz, korkusu olanlar ise fellik fellik kaçıyor.mısralarıyolumuzu aydınlatıp gücümüzegüç katıyor. Biz İstiklal Marşımızı haykırdıkça alçaklar daha da alçalıyor.Niyetleri halis olmadığı için sözcükler ile anlaşılamayan o kişilere bir şey demeye hiç lüzum yok!Neyse ki...planı kaset operasyonuyla yönetime gelip partiyi kuşatan zihniyetin kimlere hizmet ettiğini vatanseverler görüp not ediyor, tarihe de not düşüyor...