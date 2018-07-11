Tire’de futbol şöleni

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sene 46. kez düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 1-5 Ağustos'ta İzmir
'in Tire ilçesinde gerçekleştirilecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart'ın sponsorluğunda Tire Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin desteğiyle yapılacak turnuva 1-5 Ağustos'ta Tire Stadı'nda yapılacak. Turnuvada Spor Toto 1. Lig temsilcileri Altay, Altınordu ve Balıksirspor Baltok'un yanı sıra TFF 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor mücadele edecek. 1 ve 3 Ağustos'ta eleme müsabakalarının oynanacağı turnuvada, final 5 Ağustos'ta yapılacak.