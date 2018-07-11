Torbalı’nın çöplük alanı olmasına izin vermeyiz

Torbalı
Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bir şirketin Yazıbaşı Mahallesi'nde kurmak istediği tehlikeli atık geri kazanımı, akü ve pil ara depolama tesislerine onay ve ruhsat verilmemesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne çağrıda bulundu. Başkan Görmez, "Torbalı tarım ve sanayinin bir arada disipline edildiği, toprağın, havanın, suyun korunmaya çalışıldığı bir ilçe. Bu verimli toprakları kentleşme ve sanayileşme baskısından korumaya büyük önem veriyoruz. Daha önce Torbalı'nın yanı başında bir kurşun fabrikasına maalesef ruhsat verilmiş ve bu ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Benzer durumda sorunlu olan 3-4 tesis daha bulunuyor. Bunlara yenilerinin eklenmemesi adına Torbalı'nın hassasiyetinin göz önünde bulundurulmasını istiyoruz" dedi.