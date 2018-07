Yeni kabine umut oldu

BUGÜN NELER OLDU

is dünyası temsilcileri yeni kabineden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Baskanı Ender Yorgancılar, genel yapıya baktıklarında daha icraatçı bir yapı oldugunu gördüklerini söyledi. Yorgancılar, "Türkiye'nin ihtiyacı olan da bu. Bence dogru bir uygulama oldu. Cumhurbaskanı Erdogan zaten geçmise bakarsanız hep yeni insanları ön plana çıkardı. Ben iyi bir uygulama oldugunu düsünüyorum" diye konustu. Izmir Ticaret Odası (IZTO) Baskanı Mahmut Özgener de, "Açıklanan yeni kabine Türkiye'nin bekleyen kronik sorunlarına çözüm üretebilme açısından konularına hakim, yetkin isimlerden olusmaktadır. Kabinede farklı sektörlerin sorunlarını iyi bilen is dünyasından isimlerin yer almasını çok olumlu karsılıyoruz" degerlendirmesinde bulundu. Ege Ihracatçı Birlikleri (EIB) Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi: Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın önderliginde Türkiye'nin ihracatının artması için çalısacagız. Izmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baskanı Isınsu Kestelli: Izmir'den degerli bir ismin Tarım ve Orman Bakanı seçilmesi, bizi ayrıca mutlu etmistir. Is dünyası olarak beklentimiz, hızlı bir reform dönemi ve atılacak tüm önemli adımlarda ortak aklın devrede tutulmasıdır. MÜSIAD Izmir Baskanı Ümit Ülkü: Yeni Türkiye'nin ilk Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ın yeni hizmet döneminde ülkemizin önemli atılımlar yapacagına olan inancımız tamdır.İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni dolayısıyla 101 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen top atışılarından önce çevrede oturan vatandaşlar anonslarla uyarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda ant içmesinin ardından 57. Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Top atışı, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.