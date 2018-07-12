İzmir
'in
Menderes İlçesi'nde geçen yıl çıkan, ilçe tarihinin en büyük orman yangınında, 1000 hektar orman ile 200 dönüm tarım arazisi kül oldu. 67 saatte kontrol altına alınabilen yangın sonrası ekipler, ağaçlandırma çalışması için seferber oldu. Bölgeye yaklaşık 800 bin kızılçam ile çeşitli meyve fidanları dikilirken, bal ormanları oluşturuldu. Nisan ayında, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle bölgeye kurulacak 'bereket ormanları'nın ilk fidanları dikildi. Bölgede tamamlanan çalışmalar sonrası 580 bin kızılçam, 120 bin kara selvi, 20 bin dut ile yabani elma, badem, ceviz, akasya, defne, akağaç ve katalpa dikildi. Yine bölgede 300 dekarlık alanda bal ormanı kuruldu. Bu alana da en lezzetli balların yapılması için toplam 63 bin 400 lavanta ve kekik ile yabani elma, dut, biberiye, badem, akasya, ahlat, iğde fidanı dikildi. Öte yandan yapılan bu çalışmaların tüm aşamaları, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kayda alındı. Yerden alınan görüntülerin yanı sıra drone ile havadan kaybedilen görüntüler, hem çalışma yapılan alanın büyüklüğünü hem de hummalı çalışmaları gözler önüne serdi.