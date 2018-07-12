Bozdağ’da ‘çığ’ mesaisi

Ege'nin
en gözde turizm merkezlerinden biri olan ve çığ tehlikesi nedeniyle kapalı olan Bozdağ Kayak Merkezi için harekete geçen özel bir ekip, merkez için çığ tehlikesine karşı etüt çalışması yaptı. Çığ düşmesine karşı gerekli önleyici proje çalışmasının tamamlanması ve daha sonra da Bozdağ Kayak Tesisleri
'nin hizmete girmesi beklenirken, incelemelere AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta da katıldı. Delibalta, "Bozdağ Kayak Tesisleri burada yaşanan çığ düşmesi ve benzeri olaylar nedeniyle valilik kararıyla kapatılmıştı. Yaklaşık 3 yıldan beri kapalı olan Bozdağ Kayak Tesisleri'nin tekrar hayata geçmesi konusunda bizlerin de bazı girişimleri oldu. Bizler tekrar bu yerin hizmete girmesiyle bölgeye canlılık ve hareketlilik kazandırmak amacıyla Bozdağ Kayak Tesisleri'nin en kısa zamanda yeniden turizme kazandırmak amacıyla çalışma başlatılmasını istedik" dedi.